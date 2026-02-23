Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Terjang Lombok Barat dan Bima NTB, 1.500 Warga Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |18:06 WIB
Banjir Terjang Lombok Barat dan Bima NTB, 1.500 Warga Terdampak
Banjir Terjang Lombok Barat dan Bima NTB, 1.500 Warga Terdampak (BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kejadian bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Lombok Barat dan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lebih dari 1.500 jiwa terdampak bencana banjir.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan genangan dirasakan masyarakat di beberapa dusun di Desa Sekotong Batang dan Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, pada Minggu (22/2/2026). Kejadian tersebut dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat pada 14.00 Wita.

“Sebanyak 182 kepala keluarga (KK) atau 708 jiwa terdampak peristiwa ini. Tidak ada laporan adanya korban jiwa akibat banjir yang terjadi setelah adanya hujan intensitas tinggi,” ujar Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/2/2026).

Ia mengungkapkan pada Minggu petang, petugas masih mendata dan bersiaga di lapangan untuk mengantisipasi bahaya susulan. Sementara genangan terpantau berangsur surut. 

Sehari sebelumnya di provinsi yang sama, Sabtu (21/2), banjir melanda tujuh desa di tiga kecamatan, Kabupaten Bima. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kembali menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. 

“Sebanyak 241 KK atau 845 jiwa terdampak kejadian ini, sedangkan satu keluarga mengungsi sementara waktu,” kata Abdul. 

Ia menyebutkan, BPBD Kabupaten Bima melaporkan adanya kerugian material, diantaranya rumah rusak berat 1 unit, fasilitas terdampak di sektor pendidikan 2 unit serta tempat ibadah, kantor desa dan pasar masing-masing 1 unit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB banjir NTB banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202887/bencana_sumatera-T31C_large.jpg
Hasil Riset: Banjir Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem Lampaui Standar Mitigasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202774/banjir-dCE7_large.jpg
80 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202659/banjir-cOlm_large.jpg
Pasar Cipulir Banjir, Pedagang Menjerit Omzet Turun Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202612/banjir-kWnb_large.jpg
Turap Jebol, Banjir Hampir Semeter Rendam Pesanggrahan Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202602/banjir-F0Or_large.jpg
Jakarta Hujan Deras, 61 RT dan 6 Ruas Jalan Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202598/banjir-vLCs_large.jpg
Banjir Rendam Daan Mogot Jakbar, Ketinggian Air 20-30 Cm
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement