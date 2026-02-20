Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

80 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Malam Ini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |23:06 WIB
80 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Malam Ini
80 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Malam Ini (Dok Okezone/Mei Sada)
JAKARTA - Sebanyak 80 RT di wilayah Jakarta masih terendam banjir hingga Jumat (20/2/2026) malam pukul 22.00 WIB.

"Berdasarkan data pukul 22.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 80 RT masih tergenang," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan.

Dari 80 RT yang terendam itu, 27 di antaranya di wilayah Jakarta Barat. Rinciannya, 11 RT di Kedaung Kali Angke, 11 di RT Rawa Buaya, dan 5 RT di Kedoya Selatan, dengan ketinggian 30-80 cm imbas curah hujan dan luapan Kali Angke. 

Sementara 8 RT tergenang di wilayah Jakarta Selatan. Rinciannya 1 RT di Tanjung Barat, 3 RT di Rawajati, 3 RT di Pesanggrahan, 3 RT di Bintaro, dan 1 RT di Pejaten Timur dengan ketinggian 30-80 cm imbas curah hujan. Banjir disebabkan luapan Kali Ciliwung dan Kali Pesanggrahan.

Lalu, 45 RT d wilayah Jakarta Timur tergenang. Rinciannya 16 RT di Kampung Melayu, 19 RT di Bidara Cina, 1 RT di Balekambang, 7 RT di Cawang, dan 2 RT di Cililitan dengan ketinggian 40-150 cm. Genangan terjadi imbas curah hujan dan luapan Kali Ciliwung.

