HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Menyamar Jadi Barongsai Demi Tangkap Tersangka Pencurian

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |11:17 WIB
Kostum barongsai memungkinkan polisi mendekati tersangka tanpa diketahui. (Foto: ist.)
BANGKOK – Polisi Thailand mengenakan kostum barongsai selama perayaan Tahun Baru Imlek minggu ini untuk menangkap seorang tersangka yang dituduh mencuri artefak Buddha senilai sekitar USD64.000 (sekitar Rp1,08 miliar), kata polisi pada Kamis (19/2/2026).

Petugas yang mengenakan kostum barongsai merah-kuning melakukan penangkapan pada Rabu (18/2/2026) malam setelah menerima laporan dari seorang kepala polisi awal bulan ini bahwa rumahnya di pinggiran ibu kota, Bangkok, telah dibobol.

Polisi Bangkok mengatakan pembobolan yang dilaporkan tersebut melibatkan “sejumlah benda Buddha dan dua patung Buddha setinggi 12 inci,” serta adanya bukti bahwa pelaku berulang kali berusaha memasuki rumah, menurut sebuah pernyataan yang dilansir South China Morning Post.

Penyelidik kemudian melacak beberapa barang curian ke seorang penjual yang dikenal sering mengunjungi kuil-kuil di provinsi Nonthaburi, lapor The Nation. Petugas telah melihat tersangka di salah satu kuil, tetapi ia melarikan diri setelah merasa curiga.

 

