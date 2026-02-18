Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir-Longsor Terjang Jateng, Ribuan Warga Terdampak dan 3 Tewas

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |16:44 WIB
Banjir-Longsor Terjang Jateng, Ribuan Warga Terdampak dan 3 Tewas
Banjir di Jawa Tengah (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Banjir dan tanah longsor menerjang wilayah Jawa Tengah (Jateng), di antaranya di wilayah Semarang, Grobogan, hingga Demak. Ribuan orang terdampak dan tercatat 3 orang meninggal dunia.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melaporkan banjir melanda Kota Semarang pada Senin 16 Februari, yang berdampak pada 613 kepala keluarga atau 1.857 jiwa dengan jumlah rumah terdampak yang sama.

"Kondisi terkini menunjukkan banjir telah surut dan warga melakukan pembersihan lingkungan secara mandiri," ungkap Aam, sapaan Abdul Muhari, Rabu (18/2/2026).

Aam juga melaporkan pembaruan kejadian bencana banjir di Kabupaten Grobogan berdampak pada kurang lebih 9.736 kepala keluarga dengan dua unit rumah rusak dan sekitar 30 jiwa mengungsi mandiri.

"Di Kabupaten Pemalang, banjir berdampak pada kurang lebih 5.729 kepala keluarga atau 21.480 jiwa dengan kurang lebih 5.256 unit rumah terdampak, dan saat ini air telah surut serta memasuki tahap pembersihan," katanya.

Sementara itu, banjir juga melanda Kabupaten Tegal, menyebabkan 1 jiwa luka ringan, kurang lebih 9.518 jiwa terdampak, 896 unit rumah terdampak, dan 1 unit rumah rusak; kondisi telah surut dan warga bergotong royong membersihkan lingkungan.

Aam pun menyampaikan di Kabupaten Tegal juga terjadi pergerakan tanah di wilayah yang sama, mengakibatkan 668 kepala keluarga atau 2.523 jiwa mengungsi serta 691 unit rumah rusak, dengan distribusi logistik mencapai 2.711 porsi per hari selama masa tanggap darurat hingga 2 Maret 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Banjir Jateng banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/340/3202011/banjir-Mvru_large.jpg
Banjir Grobogan Meluas, Warga Terdampak Melonjak Jadi 9.000 KK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3201118/banjir-JFBn_large.jpg
Sirine Peringatan Banjir Berbunyi, Kali Bekasi Berstatus Siaga 2 Malam Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200403/jusuf_kalla-2eBr_large.jpg
JK: Kalau Jakarta Banjir Jangan Salahkan Gubernur, tapi Marahi Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199612/puluhan_motor_mogok_usai_terobos_banjir_di_jalan_di_pandjaitan-AreR_large.jpg
Terobos Banjir di Jalan DI Pandjaitan Jaktim, Puluhan Motor Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199572/banjir-9oV5_large.jpg
Banjir Rendam Jalan DI Panjaitan Jaktim, Pengendara Diimbau Cari Jalur Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198896/taruna_akpol-oTIl_large.jpg
Aksi Heroik Taruna Akpol Selamatkan Remaja Hanyut di Sungai Tamiang Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement