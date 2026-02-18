Banjir-Longsor Terjang Jateng, Ribuan Warga Terdampak dan 3 Tewas

JAKARTA - Banjir dan tanah longsor menerjang wilayah Jawa Tengah (Jateng), di antaranya di wilayah Semarang, Grobogan, hingga Demak. Ribuan orang terdampak dan tercatat 3 orang meninggal dunia.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melaporkan banjir melanda Kota Semarang pada Senin 16 Februari, yang berdampak pada 613 kepala keluarga atau 1.857 jiwa dengan jumlah rumah terdampak yang sama.

"Kondisi terkini menunjukkan banjir telah surut dan warga melakukan pembersihan lingkungan secara mandiri," ungkap Aam, sapaan Abdul Muhari, Rabu (18/2/2026).

Aam juga melaporkan pembaruan kejadian bencana banjir di Kabupaten Grobogan berdampak pada kurang lebih 9.736 kepala keluarga dengan dua unit rumah rusak dan sekitar 30 jiwa mengungsi mandiri.

"Di Kabupaten Pemalang, banjir berdampak pada kurang lebih 5.729 kepala keluarga atau 21.480 jiwa dengan kurang lebih 5.256 unit rumah terdampak, dan saat ini air telah surut serta memasuki tahap pembersihan," katanya.

Sementara itu, banjir juga melanda Kabupaten Tegal, menyebabkan 1 jiwa luka ringan, kurang lebih 9.518 jiwa terdampak, 896 unit rumah terdampak, dan 1 unit rumah rusak; kondisi telah surut dan warga bergotong royong membersihkan lingkungan.

Aam pun menyampaikan di Kabupaten Tegal juga terjadi pergerakan tanah di wilayah yang sama, mengakibatkan 668 kepala keluarga atau 2.523 jiwa mengungsi serta 691 unit rumah rusak, dengan distribusi logistik mencapai 2.711 porsi per hari selama masa tanggap darurat hingga 2 Maret 2026.