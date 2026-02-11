Sirine Peringatan Banjir Bekasi Berbunyi, Kali Bekasi Berstatus Siaga 2 Malam Ini!

BEKASI- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi menyebut Kali Bekasi menunjukkan status Siaga 2 pada Rabu (11/2/2026) malam. Ketinggian air Kali Bekasi sudah mencapai 640 cm.

Kali Bekasi merupakan pertemuan antara aliran Sungai Cileungsi dan Cikeas. Pada Rabu (11/2) pukul 22.12 WIB ketinggian air mencapai 640 cm.

"Sudah mencapai TMA (tinggi muka air) 630 cm, statusnya Siaga 2," kata Kasie Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Idham Kholid saat dikonfirmasi.

Dikatakannya, kenaikan tinggi muka air ini mengalami kenaikan signifikan pada sejak pukul 21.00 WIB. Hal ini tak terlepas dari baru tibanya air yang datang dari Sungai Cileungsi.

"Perkiraan perjalanan air dari Hulu sungai (Cileungsi) itu dua sampai empat jam," ujar Idham Kholid.

Berdasarkan data yang diterima Okezone, tinggi muka air aliran Sungai Cileungsi sudah mulai menurun. Namun, ketinggian Kali Bekasi terus mengalami kenaikan.