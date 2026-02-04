Banjir Rendam Jalan DI Panjaitan Jaktim, Pengendara Diimbau Cari Jalur Alternatif

JAKARTA – Hujan mengguyur wilayah Jakarta siang ini, Rabu (4/2/2026). Akibatnya, ruas Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke Jalan Kebon Nanas, Jakarta Timur, tergenang.

Informasi tersebut disampaikan akun TMC Polda Metro Jaya melalui akun X. Dari video yang diunggah disebutkan, genangan air mencapai 50 cm. Lajur yang bisa dilalui hanya satu lajur.

“Terdapat genangan air sekitar 50 cm di depan Wika Jl. DI Panjaitan arah Kebon Nanas, Jakarta Timur, dan hanya satu lajur yang bisa dilalui,” demikian keterangan TMC Polda Metro Jaya.

Para pengendara diimbau untuk berhati-hati dan mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan. “Diimbau bagi pengendara untuk berhati-hati dan mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan,” ujarnya.

Sementara dari video yang dilihat, lajur yang tergenang masih dilintasi pengendara sepeda motor dan kendaraan roda empat. Tampak mereka mengambil lajur kanan pada jalan yang tergenang.

(Arief Setyadi )