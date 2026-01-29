Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

52 RT di Jakarta Terendam Banjir Sore Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |15:53 WIB
52 RT di Jakarta Terendam Banjir Sore Ini
Banjir di Bidara Cina, Jakarta (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan update banjir di Ibu Kota pada Kamis (29/1/2026). Hingga pukul 14.00 WIB, 52 RT di Jakarta terendam banjir.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 52 RT dan 17 ruas jalan yang tergenang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M. Yohan, Kamis.

Dari seluruh wilayah terdampak, genangan paling banyak berada di Jakarta Timur, yaitu 17 RT, akibat curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung. Di Jakarta Barat, banjir diperparah meluapnya air dari Kali Pesanggrahan dan Angke Hulu, sehingga 14 RT terdampak genangan.

Berikut data lengkap titik banjir di Jakarta:

1. Jakarta Barat – 14 RT:

Kel. Duri Kosambi: 2 RT

Kel. Kedaung Kali Angke: 4 RT

Kel. Rawa Buaya: 3 RT

Kel. Kedoya Selatan: 5 RT
Ketinggian: 40–80 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan serta Angke Hulu

2. Jakarta Pusat – 9 RT:

Kel. Karet Tengsin: 9 RT
Ketinggian: 30–50 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi

      
