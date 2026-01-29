Pemotor Lawan Arah Imbas Banjir di Daan Mogot Jakbar, Lalin Macet

JAKARTA – Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Banyak pengendara motor yang melawan arah untuk menghindari genangan hingga menyebabkan kemacetan.

“Yang bikin macet karena motor banyak melawan arah. Menghindari banjir padahal dari dua sisi pun sama banjir dan bisa dilalui semua,” kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Natasha Yudhasoka, Kamis (29/1/2026).

Ia menuturkan, kemacetan saat ini sudah bisa terurai. “Sudah kami cairkan, sudah mengalir,” ujar dia.

Sementara KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo menuturkan masih ada sejumlah wilayah yang tergenang. “Yang masih ada genangan di Jalan Daan Mogot dari jembatan gantung ke arah Cengkareng ketinggiannya 30–40 cm. Yang bisa dilalui lajur kanan dan lajur busway,” ujarnya.

(Arief Setyadi )