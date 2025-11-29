Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antrean Penerima BLT Mengular di Kantor Pos Daan Mogot, Lalin Macet Parah

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |13:15 WIB
Antrean Penerima BLT Mengular di Kantor Pos Daan Mogot, Lalin Macet Parah
Antrean penerima BLT di Kantor Pos Daan Mogot, Jakarta Barat (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
JAKARTA – Ribuan warga memadati Kantor Pos Indonesia di Daan Mogot, Jakarta Barat pada Sabtu (29/11/2025) untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Antrean panjang ini membuat arus lalu lintas di sekitar Jalan Daan Mogot macet.

Kepadatan terjadi lantaran sepeda motor warga penerima BLT Kesra terparkir hingga ke bahu jalan. Kepala Satuan Tugas Kantor Pos Indonesia Cabang Jakarta Barat, Singgih Prasetyo, mengatakan antrean ini terjadi karena antusiasme tinggi dari warga penerima BLT Kesra.

Apalagi, BLT Kesra ini diketahui memang ditujukan untuk sekitar 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari warga Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemberian BLT Kesra sudah dimulai dari pukul 07.30 hingga pukul 15.00.

“Ya untuk Jalan Daan Mogot ada beberapa kecamatan dan kelurahan yang disalurkan di Kantor Pos Daan Mogot. Untuk hari ini penyaluran ada di atas 2.000 KPM, itu terbagi satu kelurahan yaitu Kelurahan Kapuk yang kita pindahkan ke sini,” jelas Singgih di Jakarta Barat, Sabtu.

Lantaran padatnya antrean, warga yang sedang sakit disarankan untuk tidak datang langsung ke Kantor Pos Indonesia Daan Mogot. Warga penerima bantuan cukup memberitahukan kepada pengurus RT dan RW domisili agar bantuan selanjutnya diantar ke rumah oleh petugas Kantor Pos Indonesia.

