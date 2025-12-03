Update Korban Bencana Sumatera: 753 Orang Meninggal, 650 Hilang dan Jutaan Warga Mengungsi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, sebanyak 753 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), tercatat jumlah korban meninggal, hilang, serta luka-luka.

"Jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa," demikian data terbaru, Rabu (3/12/2025).

Pusdatin BNPB juga menyampaikan informasi mengenai kerusakan rumah warga di ketiga provinsi. Sebanyak 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 3.700 rusak ringan.

Banjir bandang dan tanah longsor ini turut merusak berbagai fasilitas umum, termasuk sekolah dan tempat ibadah.

"Jembatan 39,34 persen mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 16,97 persen, fasilitas pendidikan 42,5 persen, dan fasilitas kesehatan 1,18 persen," dalam laporan BNPB.