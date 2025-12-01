Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir di Padang Pariaman: Rumah Rusak Akan Kita Bantu Perbaiki

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsi banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025). Prabowo memastikan pemerintah akan membantu perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir.

“Hari ini saya datang untuk melihat langsung laporan dari pimpinan-pimpinan di sini, wali kota, untuk melihat dan mendengar langsung keadaan. Alhamdulillah cuaca membaik, alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai,” kata Prabowo di hadapan para pengungsi.

Prabowo juga menerima laporan bahwa pemulihan infrastruktur berjalan secara bertahap, termasuk perbaikan listrik dan penanganan fasilitas umum.

“Saya dapat laporan listrik di Sumut sudah hampir 100%. Air sedang dibenahi, jembatan-jembatan sedang kita bentuk semua. Insyaallah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” imbuhnya.

Prabowo memaparkan sejumlah wilayah, terutama di Sumatera Utara dan Aceh, masih mengalami kesulitan akses. Beberapa kabupaten belum dapat ditembus melalui jalur darat, namun telah bisa dijangkau menggunakan helikopter dan pesawat.

“Jadi, di Sumatera Utara baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit. Beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helikopter, pesawat. Di Aceh pun demikian. Ini musibah,” katanya.

Atas musibah yang terjadi, Prabowo menyampaikan duka cita kepada para keluarga korban. “Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan. Saya berdoa bapak-bapak, ibu-ibu tegar. Percaya, kita semua satu keluarga besar. Kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” katanya.