Jumlah Pengungsi Pascabencana Sumatera Terus Menurun, Tersisa 111.788 Orang

JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyatakan, jumlah pengungsi terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Penurunan jumlah pengungsi tersebut terjadi di tiga provinsi terdampak bencana.

Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Amran mengatakan, berdasarkan data per Rabu 28 Januari 2026, jumlah pengungsi yang masih berada di lokasi pengungsian tercatat sebanyak 111.788 jiwa.

"Jadi total secara keseluruhan pengungsi sampai dengan kemarin itu ada 111.788 jiwa," kata Amran di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (29/1/2026).

Ia merinci jumlah pengungsi di masing-masing provinsi, yakni Sumatera Barat sebanyak 9.040 orang, Sumatera Utara 11.085 orang, dan Aceh sebanyak 91.663 orang.