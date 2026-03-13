Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Kabinet Paripurna: Prabowo Soroti Persiapan Idulfitri dan Pemulihan Bencana

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |16:57 WIB
Sidang Kabinet Paripurna: Prabowo Soroti Persiapan Idulfitri dan Pemulihan Bencana
Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), dengan agenda utama membahas persiapan menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas kesehatan, kedamaian, dan kesempatan sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan baik. Ia menyampaikan bahwa umat Islam kini telah memasuki hari ke-23 bulan suci Ramadhan dan tinggal tujuh hari lagi menuju perayaan Idulfitri.

“Kita sudah memasuki hari ke-23 di bulan suci Ramadan ini, dan tujuh hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan mendatang bagi umat Islam,” ujar Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dari berbagai agama yang telah menghormati pelaksanaan ibadah Ramadan. Menurutnya, sikap saling menghormati tersebut merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan.

Ia menegaskan, bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan ibadah masing-masing dalam suasana kekeluargaan dan toleransi.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang beragama lain yang telah menghormati bulan Ramadan dengan baik. Ini selalu menjadi kebanggaan dan keunggulan bangsa Indonesia, yaitu kita melaksanakan ibadah agama kita masing-masing dalam suasana kerukunan, kekeluargaan, dan saling menghormati,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206749//presiden_prabowo_subianto-tr86_large.jpg
Prabowo dan Gibran hingga Menteri Serahkan Zakat di Istana Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206689//presiden_prabowo_subianto-cyqQ_large.jpg
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore Ini, Bahas Kesiapan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/612/3206704//idul_fitri-BjAn_large.jpg
10 Ucapan Idul Fitri 2026 yang Cocok untuk WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206570//menteri_esdm_bahlil-p08L_large.jpg
Prabowo Minta Bahlil Percepat Konversi Kendaraan Bensin ke Listrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206546//pemerintah-7nCV_large.jpg
Hasan Nasbi Dipanggil Prabowo ke Istana, Sinyal Kembali Gabung ke Kabinet?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206512//presiden_prabowo_subianto_dan_wakil_pm_australia_richard_marles-bDhP_large.jpg
Prabowo Bertemu Wakil PM Australia Richard Marles, Pertemuan Hangat Dua Sahabat Lama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement