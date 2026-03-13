Sidang Kabinet Paripurna: Prabowo Soroti Persiapan Idulfitri dan Pemulihan Bencana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), dengan agenda utama membahas persiapan menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas kesehatan, kedamaian, dan kesempatan sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan baik. Ia menyampaikan bahwa umat Islam kini telah memasuki hari ke-23 bulan suci Ramadhan dan tinggal tujuh hari lagi menuju perayaan Idulfitri.

“Kita sudah memasuki hari ke-23 di bulan suci Ramadan ini, dan tujuh hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan mendatang bagi umat Islam,” ujar Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dari berbagai agama yang telah menghormati pelaksanaan ibadah Ramadan. Menurutnya, sikap saling menghormati tersebut merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan.

Ia menegaskan, bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan ibadah masing-masing dalam suasana kekeluargaan dan toleransi.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang beragama lain yang telah menghormati bulan Ramadan dengan baik. Ini selalu menjadi kebanggaan dan keunggulan bangsa Indonesia, yaitu kita melaksanakan ibadah agama kita masing-masing dalam suasana kerukunan, kekeluargaan, dan saling menghormati,” kata Prabowo.