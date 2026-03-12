Prabowo Bertemu Wakil PM Australia Richard Marles, Pertemuan Hangat Dua Sahabat Lama

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di Kertanegara, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momen silaturahmi antara dua sahabat lama yang kini sama-sama memegang posisi strategis di pemerintahan masing-masing negara.

“Presiden Prabowo Subianto menerima sahabat lamanya yang juga Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, pada Rabu, 11 Maret 2026, di Kertanegara,” ujar Seskab Teddy.

Menurut Seskab Teddy, suasana pertemuan berlangsung hangat dan akrab. Kedua pemimpin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbincang santai sekaligus bertukar pandangan mengenai sejumlah isu penting yang menjadi perhatian bersama.