INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah, Prabowo Minta Swasembada Energi Dipercepat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |13:07 WIB
Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah, Prabowo Minta Swasembada Energi Dipercepat
Presiden Prabowo Subianto bertemu menerima Ketua dan Angggota Dewan Energi Nasional.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua dan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi global.

“Presiden Prabowo menerima Ketua dan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas perkembangan ekonomi global, termasuk potensi dampak eskalasi konflik Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia, di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Menurut Seskab Teddy, dalam pertemuan tersebut turut disampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam keadaan aman. Pemerintah akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas nasional agar tetap mencukupi kebutuhan dalam negeri.

 

