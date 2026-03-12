Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Sebut Rismon Sianipar Ajukan Restorative Justice di Kasus Fitnah Ijazah Jokowi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |04:01 WIB
Polisi Sebut Rismon Sianipar Ajukan Restorative Justice di Kasus Fitnah Ijazah Jokowi
Rismon Sianipar (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Polisi menyebutkan salah satu tersangka, Rismon Sianipar, mengajukan permohonan restorative justice.

"Memang betul, salah satu tersangka RHS (Rismon Hasiholan Sianipar) bersama dengan pengacaranya hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Rabu (11/3/2026).

“Jadi beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, saudara RHS bersama pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restorative justice kepada penyidik,” imbuhnya.

Dia menyebutkan, sebagai fasilitator, penyidik telah memfasilitasi permohonan RJ yang disampaikan Rismon Sianipar.
“Dan hari ini saudara RHS dengan lawyer-nya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan RJ yang diajukan oleh RHS dengan kesadarannya,” ujarnya.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Untuk klaster pertama terdiri dari lima tersangka. Mereka yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Kemudian untuk klaster kedua terdiri dari tiga tersangka. Ketiganya yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.

Namun, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis status tersangkanya telah dicabut setelah keduanya mengajukan restorative justice.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204778/jokowi-jWTl_large.jpg
Dilaporkan Dugaan Ijazah Palsu, Andi Azwan: Rismon Sianipar Sekarang Meong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203652/roy_suryo-0EHi_large.jpg
Roy Suryo Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu, Tunjukkan Watermark UGM Sulit Ditiru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202567/viral-aZ4I_large.jpg
Dokter Tifa Bongkar Kejanggalan Ijazah Jokowi yang Diposting Dian Sandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202569/viral-aJPH_large.jpg
Roy Suryo Cs Minta Kasus Ijazah Dihentikan, Kubu Jokowi: Mereka Putus Asa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202307/rismon-u7t8_large.jpg
Rismon Sianipar: Transparansi Ijazah Presiden Hak Warga Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201742/roy_suryo-JSc8_large.jpg
Roy Suryo Cs Minta Kasus Fitnah Ijazah Jokowi Di-SP3, Ini Kata Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement