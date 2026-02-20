Dokter Tifa Bongkar Kejanggalan Ijazah Jokowi yang Diposting Dian Sandi

JAKARTA - Tersangka pencemaran nama baik dan fitnah, Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa kembali mengungkap kejanggalan terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyinggung gambar yang dipercaya sebagai tampilan asli ijazah Jokowi yang diposting kader PSI Dian Sandi.

Menurut dr Tifa, dalam ijazah itu ada kejanggalan pada bagian logo Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Logo UGM yang ditampilkan (di ijazah Jokowi) oleh Dian Sandi itu sama sekali tidak ada bleberan tinta," ungkap Dokter Tifa, dalam program Interupsi, iNews, Kamis (19/2/2026) malam.

Dari fakta itu, kata Tifa, maka muncul dugaan bahwa usia ijazah itu belum mencapai 40 tahun padahal Jokowi disebut telah lulus sejak 1985 silam. Menurutnya, ijazah termasuk logo tersebut baru dicetak atau dibuat.

"Jadi kita bisa menduga, kita bisa menegakkan hipotesis ini logo baru, usianya belum 40 tahun," tutur dia.