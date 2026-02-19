Roy Suryo Cs Minta Kasus Ijazah Dihentikan, Kubu Jokowi: Mereka Putus Asa!

JAKARTA - Permintaan Roy Suryo Cs ke polisi untuk menghentikan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengartikan jika Roy Suryo Cs mengalami keputusasaan dalam menghadapi kasus tersebut.

Demikian disampaikan Sekjen DPP Projo, Freddy Alex Damanik dalam program Interupsi, iNews pada Kamis (19/2/2026) malam.

"Memang mereka ini meminta penghentian penyidikan ini juga, kalau bahasa teman relawan mungkin, mereka putus asa kali yah, jadi pertama mereka memfitnah, menuduh ijazah palsu, kemudian mereka sibuk kesana kemarin cari bukti untuk mendukung pernyataan mereka, tuduhan mereka ijazah palsu sampai ke kuburan dicari-cari sampai kemana-mana," ujarnya.

Menurutnya, pasca ditersangkakan oleh polisi, Roy Suryo Cs malah sibuk untuk menyalahkan pasal-pasal yang disangkakan pada mereka.

Bahkan, pasal-pasal pidana yang disangkakan ke Roy Suryo Cs itu malah diajukan untuk uji materi ke MK oleh kubu Roy Suryo Cs.

"Setelah itu sekarang sibuk mereka meminta penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Jadi kan jelas semua dilakukan, yang penting bagi mereka ijazah ini dinyatakan palsu," tuturnya.

Sejatinya kasus ijazah Jokowi itu sedang dalam proses hukum penyidikan di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, Roy Suryo Cs pun mau menghadapinya dan jika membantahnya harusnya pun memberikan bukti-bukti argumennya itu ke polisi.