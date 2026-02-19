Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Cs Minta Kasus Ijazah Dihentikan, Kubu Jokowi: Mereka Putus Asa!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |23:25 WIB
Roy Suryo Cs Minta Kasus Ijazah Dihentikan, Kubu Jokowi: Mereka Putus Asa!
Roy Suryo Cs Minta Kasus Ijazah Dihentikan, Kubu Jokowi: Mereka Putus Asa!
A
A
A

JAKARTA - Permintaan Roy Suryo Cs ke polisi untuk menghentikan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengartikan jika Roy Suryo Cs mengalami keputusasaan dalam menghadapi kasus tersebut.

Demikian disampaikan Sekjen DPP Projo, Freddy Alex Damanik dalam program Interupsi, iNews pada Kamis (19/2/2026) malam.

"Memang mereka ini meminta penghentian penyidikan ini juga, kalau bahasa teman relawan mungkin, mereka putus asa kali yah, jadi pertama mereka memfitnah, menuduh ijazah palsu, kemudian mereka sibuk kesana kemarin cari bukti untuk mendukung pernyataan mereka, tuduhan mereka ijazah palsu sampai ke kuburan dicari-cari sampai kemana-mana," ujarnya.

Menurutnya, pasca ditersangkakan oleh polisi, Roy Suryo Cs malah sibuk untuk menyalahkan pasal-pasal yang disangkakan pada mereka.

Bahkan, pasal-pasal pidana yang disangkakan ke Roy Suryo Cs itu malah diajukan untuk uji materi ke MK oleh kubu Roy Suryo Cs.

"Setelah itu sekarang sibuk mereka meminta penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Jadi kan jelas semua dilakukan, yang penting bagi mereka ijazah ini dinyatakan palsu," tuturnya.

Sejatinya kasus ijazah Jokowi itu sedang dalam proses hukum penyidikan di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, Roy Suryo Cs pun mau menghadapinya dan jika membantahnya harusnya pun memberikan bukti-bukti argumennya itu ke polisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202307/rismon-u7t8_large.jpg
Rismon Sianipar: Transparansi Ijazah Presiden Hak Warga Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201742/roy_suryo-JSc8_large.jpg
Roy Suryo Cs Minta Kasus Fitnah Ijazah Jokowi Di-SP3, Ini Kata Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201507/roy_suryo-urV6_large.jpg
Roy Suryo Siap Bantu Lukas Bongkar Misteri Satgas Ijazah Palsu Era Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201512/roy_suryo-Mt1I_large.jpg
Ini Alasan Roy Suryo Minta Kasus Fitnah Ijazah Jokowi Di-SP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201499/rismon_sianipar-cnX5_large.jpg
Dipolisikan Terkait Ijazah Palsu, Rismon: Saya Laporkan Balik Kalau Tak Terbukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201491/rismon_sianipar-DuKr_large.jpg
Rismon Sianipar Dilaporkan ke Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement