HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rismon Sianipar Dilaporkan ke Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |20:51 WIB
Rismon Sianipar Dilaporkan ke Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu
Rismon Sianipar dilaporkan ke Polda Metro terkait dugaan ijazah palsu (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rismon Hasiholan Sianipar dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kepemilikan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi. Laporan tersebut dilayangkan Ketua Harian YouTuber Nusantara, Taufik Bilfaqih.

Laporan ini teregistrasi dengan Nomor LP/B/1210/II/2026/SPKT/POLDA Metro Jaya tertanggal 13 Februari 2026.

"Atas nama rakyat Indonesia kami melaporkan saudara Rismon Hasiholan Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu, ijazah S2 dan S3 Yamaguchi," kata Ketum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, saat mendampingi pihak pelapor di Polda Metro Jaya, Jumat (13/2/2026).

Sementara Taufik selaku pelapor menyampaikan laporan ini berangkat dari analisis penelusuran pribadinya terkait dugaan Rismon menggunakan sertifikat atau ijazah palsu.

"Dan saya memang sudah memantau sejak tahun lalu, namun baru saat ini bisa kita laporkan mengingat yang dilakukan oleh terlapor sudah begitu masif ketika kemudian tampil di ruang publik," ujar Taufik.

Ia juga mengklaim telah mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi, Jepang, bahwa identitas atau ijazah milik Rismon tidak pernah diterbitkan oleh pihak kampus.

"Tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang nanti akan kita bongkar saat proses penyidikan lebih jauh, dan saat ini kami bersyukur kepolisian akhirnya menerima laporan kami," tuturnya.

