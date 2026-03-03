Advertisement
Dugaan Ijazah Palsu Rismon Sianipar, Pelapor Bawa Bukti dari Jepang ke Polda Metro

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |17:09 WIB
JAKARTA – Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan mendampingi saksi bernama Ronny Teguh ke Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian yang dituangkan dalam BAP terkait laporan dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar dari Universitas Yamaguchi, Jepang.

"Bersama Doktor Ronny Teguh ini mendampingi sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu saudara Rismon Hasiholan Sianipar, S2 dan S3 di Yamaguchi," kata Andi di Polda Metro Jaya, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, pemeriksaan saksi ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) terkait dengan laporan dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar.

"Dengan keyakinan penuh kita bahwa semua mens rea sudah ada dan pasal dituduhkan sudah ada hal yang cocok untuk itu," ujar Andi.

Sementara itu, Ronny Teguh mengungkap membawa sejumlah alat bukti berupa dokumen. Nantinya hal itu bakal diserahkan semua ke penyidik untuk kepentingan barang bukti.

Dikatakan Ronny, dokumen yang dibawa langsung terverifikasi dari Jepang. "Kita bawa dokumen yang terverifikasi dari Yamaguchi kemudian bukti lain yang kita akan serahkan ke penyidik," ujarnya.

Sebelumnya, Rismon Hasiholan Sianipar secara resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan kepemilikan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Laporan itu dilayangkan oleh Ketua Harian YouTuber Nusantara, Taufik Bilfaqih.

 

