Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Polda Metro 4 Jam, Saksi Pelapor Dugaan Ijazah Rismon Sianipar Dicecar 26 Pertanyaan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |16:30 WIB
Diperiksa Polda Metro 4 Jam, Saksi Pelapor Dugaan Ijazah Rismon Sianipar Dicecar 26 Pertanyaan
Diperiksa Polda Metro 4 Jam, Saksi Pelapor Dugaan Ijazah Rismon Sianipar Dicecar 26 Pertanyaan (Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Saksi pelapor kasus dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar dari Universitas Yamaguchi, Jepang, rampung menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Saksi bernama Ronny Teguh itu diperiksa selama 4 jam. Ia dicecar sebanyak 26 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. 

"Tadi mulai jam 11 sekarang jam 3 selesai cukup lancar ada 26 pertanyaan dan semua kita rangkum dan sudah kita jawab," kata Ketum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan di Polda Metro Jaya, Selasa (3/3/2026). 

Menurut Andi, penyidik mendalami soal proses penerbitan ijazah dari Universitas Yamaguchi. Kemudian, pelapor memberikan data pembanding terkait surat tanda tamat belajar tersebut. 

"Yang jelas asal-usul ijazah gimana ijazah itu dibuat, seperti apa ijazah pembanding Yamaguchi itu semua dilihat dari situ. Itu sudah diberikan buktinya, itu secara urutan pun jelas," ujar Andi. 

Sebelumnya, Rismon Hasiholan Sianipar secara resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan kepemilikan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Laporan itu dilayangkan Ketua Harian YouTuber Nusantara, Taufik Bilfaqih.

Laporan ini teregistrasi dalam Nomor LP/B/1210/II/2026/SPKT/POLDA Metro Jaya tertanggal 13 Februari 2026. 

Dalam laporan ini, Rismon dilaporkan dengan pasal 391, 392 Juncto 272 KUHP baru terkait penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu, serta pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/338/3204436//calya-zbhK_large.jpg
Polisi Ungkap Asal-Usul Sajam dan Pistol Mainan dari Mobil Calya yang Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/338/3204394//kasus_penusukan-SKyF_large.jpg
Polisi Ungkap Peran 2 DPO Debt Collector dalam Kasus Dugaan Penusukan Advokat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/338/3204395//kasus_kecelakaan-fZBb_large.jpg
Polisi Ungkap Sosok Wanita di Mobil Calya yang Ugal-ugalan di Gunung Sahari Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204276//pasar-O3I2_large.jpg
Polda Metro Gelar Rakorda Awasi Harga Pangan Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204218//parkiran-3rJg_large.jpg
Polisi Siapkan Kantong Parkir Perayaan Imlek Nasional di Jakpus Hari Ini, Berikut Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204137//viral-JCaF_large.jpg
Viral Polisi Bersorban Dicaci Maki saat Kawal Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement