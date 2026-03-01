Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Peran 2 DPO Debt Collector dalam Kasus Dugaan Penusukan Advokat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |19:10 WIB
Polisi Ungkap Peran 2 DPO Debt Collector dalam Kasus Dugaan Penusukan Advokat
Kasus Penusukan (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya masih memburu dua DPO debt collector, terkait kasus dugaan penusukan advokat di Perumahan Palem Semi, Karawaci, Tangerang Selatan. Polisi mengungkap peran keduanya dalam peristiwa tersebut.

Kedua DPO itu yakni SS dan HK alias H. Mereka diduga merupakan debt collector yang turut terlibat dalam insiden penusukan.

Adapun peran SS adalah memegang surat kuasa serta mengintimidasi korban. Ia juga mengikuti korban saat menuju mobilnya bersama pelaku HK.

“DPO H bertugas melacak alamat melalui GPS Maps serta melakukan dokumentasi. Ia juga berperan mengintimidasi korban dengan cara melotot saat mencoba melakukan penarikan mobil di teras rumah korban dan mengikuti korban bersama SS ketika korban menuju mobilnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Minggu (1/3/2026).

Di sisi lain, Budi menyebut pihak kepolisian memprioritaskan perlindungan masyarakat dan memastikan setiap tindak kekerasan diproses sesuai ketentuan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk respons cepat Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Penagihan tidak boleh dilakukan di luar mekanisme yang sah, terlebih disertai intimidasi atau kekerasan. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum,” ujar Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/338/3204395//kasus_kecelakaan-fZBb_large.jpg
Polisi Ungkap Sosok Wanita di Mobil Calya yang Ugal-ugalan di Gunung Sahari Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/338/3204379//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-9CBm_large.jpg
Polisi Buru 2 DPO Debt Collector Kasus Penusukan Advokat di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204276//pasar-O3I2_large.jpg
Polda Metro Gelar Rakorda Awasi Harga Pangan Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204218//parkiran-3rJg_large.jpg
Polisi Siapkan Kantong Parkir Perayaan Imlek Nasional di Jakpus Hari Ini, Berikut Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204137//viral-JCaF_large.jpg
Viral Polisi Bersorban Dicaci Maki saat Kawal Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203719//kasus_penusukan-SusI_large.jpg
Diduga Korban Bullying, Siswa SMA Ini Nekat Tusuk Teman Sekelas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement