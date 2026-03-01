Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru 2 DPO Debt Collector Kasus Penusukan Advokat di Tangsel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |18:05 WIB
Polisi Buru 2 DPO Debt Collector Kasus Penusukan Advokat di Tangsel
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan masih memburu dua daftar pencarian orang (DPO), yang diduga sebagai debt collector terkait kasus penusukan seorang advokat di Perumahan Palem Semi, Karawaci, Tangerang Selatan.

Kedua DPO tersebut berinisial SS dan HK alias H. Keduanya diduga terlibat dalam peristiwa penusukan tersebut.

“Keberadaan kedua DPO masih dalam proses pencarian,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, saat dihubungi, Minggu (1/3/2026).

Sementara itu, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap terduga pelaku penusukan terhadap seorang advokat di kawasan Kelapa Dua, Tangerang Selatan.

“Terduga pelaku penusukan terhadap korban yang merupakan advokat di wilayah Kelapa Dua, Tangerang Selatan, telah berhasil diamankan oleh tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ujar Budi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203719//kasus_penusukan-SusI_large.jpg
Diduga Korban Bullying, Siswa SMA Ini Nekat Tusuk Teman Sekelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203679//ojk-Rwty_large.png
OJK Panggil Manajemen Mandiri Tunas Finance Imbas Kekerasan Debt Collector 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203564//penusukan-WYTj_large.jpg
Debt Collector Penusuk Advokat di Tangerang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/622/3202164//uang-vjpa_large.jpg
Debt Collector Bisa Penjarakan Nasabah yang Galbay Pinjol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202293//viral-jih4_large.jpg
Geger Penusukan di Duren Sawit Ternyata Gegara Pemuda Mabuk, Brimob hingga Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202207//polri-1r9o_large.jpg
Heboh Tragedi Berdarah di Duren Sawit, Brimob Polda Metro Turun Tangan Tangkap Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement