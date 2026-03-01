Polisi Buru 2 DPO Debt Collector Kasus Penusukan Advokat di Tangsel

JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan masih memburu dua daftar pencarian orang (DPO), yang diduga sebagai debt collector terkait kasus penusukan seorang advokat di Perumahan Palem Semi, Karawaci, Tangerang Selatan.

Kedua DPO tersebut berinisial SS dan HK alias H. Keduanya diduga terlibat dalam peristiwa penusukan tersebut.

“Keberadaan kedua DPO masih dalam proses pencarian,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, saat dihubungi, Minggu (1/3/2026).

Sementara itu, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap terduga pelaku penusukan terhadap seorang advokat di kawasan Kelapa Dua, Tangerang Selatan.

“Terduga pelaku penusukan terhadap korban yang merupakan advokat di wilayah Kelapa Dua, Tangerang Selatan, telah berhasil diamankan oleh tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ujar Budi.