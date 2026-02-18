Advertisement
INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Penusukan di Duren Sawit Ternyata Gegara Pemuda Mabuk, Brimob hingga Turun Tangan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |17:54 WIB
Geger Penusukan di Duren Sawit Ternyata Gegara Pemuda Mabuk, Brimob hingga Turun Tangan
Geger Penusukan di Duren Sawit Gegara Pemuda Mabuk, Brimob hingga Turun Tangan!
A
A
A

JAKARTA - Brimob Polda Metro Jaya menangkap F (24) pelaku penusukan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa ternyata bermula gegara pelaku mabuk hingga berujung salah paham.

Kapolsek Duren Sawit, Kompol Sutikno menjelaskan, pelaku saat itu sedang mabuk. Setelahnya, pelaku bertemu korban sebelum akhirnya berujung salah paham hingga membuat tangan korban ditusuk.

"Pelaku kondisi mabuk melihat orang atau korban. Terjadi salah paham, cek-cok dan korban ditusuk tangannya," ucap Sutikno, saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/2/2026).

Sutikno menyebut korban menggunakan pisau untuk menusuk korban. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara pelaku dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Korban kami rawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, kondisinya saat ini selamat atau hidup," tutup Sutikno.

Sebelumnya, Peristiwa penusukan terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (18/2) dini hari. Satu orang berinisial F (24) ditangkap atas peristiwa tersebut.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto penangkapan dilakukan tak lama setelah Tim Patra Makosat yang tergabung dalam Subsatgas Tindak KRYD Satgas Anti Tawuran 2026 mendapatkan laporan dari masyarakat.

 

