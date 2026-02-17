Nih Tampang Preman Tanah Abang yang Getok Tarif Parkir hingga Rp100 Ribu

JAKARTA- Polisi menangkap delapan preman berkedok juru parkir (juru parkir) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Video aksi penangkapan ini viral di media sosial.

Dalam tayangan yang beredar, polisi yang menyamar meringkus preman berkedok juru parkir. Mereka dianggap melakukan aksi premanisme karena menggetok tarif parkir hingga mencapai Rp100 ribu.

"Polsek telah mengambil tindakan kepolisian terhadap berita viral agar tidak semakin berkembang dan guna menciptakan situasi yang kondusif, dengan membawa tukang parkir yang terindikasi melakukan pungli untuk diambil keterangan," ujar Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, Selasa (17/2/2026).

Dhimas mengatakan, delapan juru parkir liar itu kemudian langsung dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Sejauh ini, mereka yang diciduk masih berstatus terperiksa. "Masih diambil keterangan," tambah dia.

Masih kata Dhimas, dalam pemeriksaan awal para pelaku mengakui menggetok tarif parkir berkisar Rp60-100 ribu.