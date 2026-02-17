Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nih Tampang Preman Tanah Abang yang Getok Tarif Parkir hingga Rp100 Ribu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |16:46 WIB
Nih Tampang Preman Tanah Abang yang Getok Tarif Parkir hingga Rp100 Ribu
Nih Tampang Preman Tanah Abang yang Getok Tarif Parkir hingga Rp100 Ribu
A
A
A

JAKARTA- Polisi menangkap delapan preman berkedok juru parkir (juru parkir) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Video aksi penangkapan ini viral di media sosial.

Dalam tayangan yang beredar, polisi yang menyamar meringkus preman berkedok juru parkir. Mereka dianggap melakukan aksi premanisme karena menggetok tarif parkir hingga mencapai Rp100 ribu.

"Polsek telah mengambil tindakan kepolisian terhadap berita viral agar tidak semakin berkembang dan guna menciptakan situasi yang kondusif, dengan membawa tukang parkir yang terindikasi melakukan pungli untuk diambil keterangan," ujar Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, Selasa (17/2/2026).

Dhimas mengatakan, delapan juru parkir liar itu kemudian langsung dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Sejauh ini, mereka yang diciduk masih berstatus terperiksa. "Masih diambil keterangan," tambah dia.

Masih kata Dhimas, dalam pemeriksaan awal para pelaku mengakui menggetok tarif parkir berkisar Rp60-100 ribu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202079//tukang_parkir-Mohq_large.jpg
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu di Pasar Tanah Abang, 8 Jukir Liar Digelandang ke Polsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201977//viral-LlN4_large.jpg
Viral Penumpang Transjakarta Diduga Lontarkan Ucapan Rasis, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201892//viral-lK1P_large.jpg
Viral Transjakarta Keluarkan Asap Tebal di Pancoran hingga Buat Panik Penumpang, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/612/3201860//viral_tj-f5bl_large.jpg
Viral Aksi Rasisme di Transjakarta, Pria Pembela Wanita yang Dihujat Bikin Salfok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201816//tembok_roboh_di_smpn_182_jakarta-f7Ia_large.jpg
Polisi Dalami Penyebab Tembok Roboh di SMPN 182 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/612/3201725//pacul_pora-72hN_large.jpg
Bukan Pedang Pora, Pernikahan Santri Ini Viral karena Prosesi 'Pacul Pora'
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement