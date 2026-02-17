Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

17 Februari dalam Sejarah: Tsunami 80 Meter di Maluku hingga Kelahiran Michael Jordan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |04:10 WIB
17 Februari dalam Sejarah: Tsunami 80 Meter di Maluku hingga Kelahiran Michael Jordan
JAKARTA – Berbagai peristiwa penting terjadi di berbagai belahan dunia pada 17 Februari dari tahun ke tahun. Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang tercatat pada tanggal tersebut, seperti dilansir dari Wikipedia:

1674 – Tsunami Raksasa Terjadi di Maluku

Tsunami raksasa setinggi 80 meter menghantam wilayah Hila dan Lima di Pulau Ambon serta Pulau Seram, Maluku. Sebanyak 2.322 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut.

1863 – Pembentukan Komite Internasional Pemulihan Korban Luka

Warga kota Jenewa membentuk International Committee for Relief to the Wounded, yang kini dikenal sebagai International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional.

 

Halaman:
1 2 3
      
