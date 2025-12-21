Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,5 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |11:19 WIB
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi.
JAKARTA – Gempa dengan kekuatan M5,5 mengguncang Tanimbar, Maluku, Minggu (21/12/2025) pukul 11.02 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada 144 km timur laut Tanimbar pada koordinat 6,68 Lintang Selatan – 131,39 Bujur Timur.

“Gempa Mag: 5,5, 21-Dec-25 11:02:10 WIB, Lok: 6,68 LS, 131,39 BT (144 km Timur Laut Tanimbar), Kedalaman: 144 km, tidak berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menambahkan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dampak gempa belum dapat dipastikan.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Rahman Asmardika)

      

