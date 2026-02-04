Jet Tempur AS Tembak Jatuh Drone Iran di Laut Arab

JAKARTA - Militer Amerika Serikat (AS) pada Selasa (3/2/2026) menembak jatuh sebuah drone Iran yang "secara agresif" mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab, kata militer AS.

Drone Iran Shahed-139 itu terbang menuju kapal induk "dengan niat yang tidak jelas" dan ditembak jatuh oleh jet tempur F-35 AS, menurut laporan tersebut.

"Sebuah jet tempur F-35C dari Abraham Lincoln menembak jatuh drone Iran tersebut untuk membela diri dan melindungi kapal induk serta personel di dalamnya," kata Kapten Angkatan Laut Tim Hawkins, juru bicara Komando Pusat Militer AS, sebagaimana dilansir Reuters.

Tidak ada anggota militer Amerika yang terluka selama insiden tersebut dan tidak ada peralatan AS yang rusak, tambahnya.