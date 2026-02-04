Sambangi Rumah Duka Istri Jenderal Hoegeng, Kapolri: Beliau Selalu Titip Pesan Jaga Polri

DEPOK- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi rumah duka istri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani Hoegeng, di Perumahan Pesona Kahayangan, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (3/2/2026) malam. Sigit datang bersama jajaran perwira tinggi (Pati) Polri.

Pantauan Okezone, Sigit terpantau tiba pada pukul 22.44 WIB. Ia terlihat berangkat bersama rombongan perwira tinggi dalam satu mobil.

Seluruh rombongan terlihat diterima oleh pihak keluarga yang diwakili oleh putra pasangan Jenderal Hoegeng dan Meriyati, Aditya Soetanto. Mereka pun langsung memasuki rumah duka tersebut.

"Tentunya saya selaku Kapolri mewakili keluarga besar Polri dan juga seluruh Bhayangkari mengucapkan dukacita yang mendalam atas berpulangnya Eyang Meri Hoegeng," ucap Sigit kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Sigit menjelaskan Polri dan Eyang Meri memiliki hubungan yang cukup baik. Menurutnya, Eyang Meri memang kerap menyampaikan pesan-pesan khusus untuk menjaga institusi Polri sebagaimana teladan yang ditinggal suami Meriyati, Hoegeng Iman Santoso saat memimpin Korps Bhayangkara.

"Beliau selalu menyampaikan pesan dan juga menceritakan tentang hal-hal yang tentunya menjadi spirit dan semangat kami untuk terus bisa menjaga institusi Polri seperti hal-hal yang selama ini diberikan teladan dari Almarhum Bapak Hoegeng Iman Santoso," pungkasnya.