Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Melayat ke Rumah Duka Meriyati Hoegeng, Kenang Almarhumah sebagai Panutan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |20:57 WIB
Mendagri Melayat ke Rumah Duka Meriyati Hoegeng, Kenang Almarhumah sebagai Panutan
Mendagri Melayat ke Rumah Duka Meriyati Hoegeng, Kenang Almarhumah sebagai Panutan (Okezone/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya istri Kapolri kelima Hoegeng Iman Santoso yakni Meriyati Roeslani Hoegeng, Selasa (3/2/2026). 

1. Mendagri Melayat

Mendagri mendatangi rumah duka tempat Meriyati disemayamkan di Perumahan Pesona Kahayangan, Kota Depok. Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Tito Karnavian tiba pada pukul 18.40 WIB. Tito didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus dan sejumlah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri.

Tito langsung masuk ke rumah duka dan menyapa keluarga yang telah berada di dalam rumah. Selama sekitar lima menit, Tito kemudian terlihat keluar.

"Baru saja sebenarnya tiba dari Aceh dalam kaitan dengan penanganan bencana. Tapi begitu mendengar kabar, begitu mendarat tadi, kita langsung berdua ke sini, ke rumah duka. Tadinya mau ke Rumah Sakit Kramat Jati, tapi sudah jenazah dibawa ke sini," ungkap Tito kepada wartawan di rumah duka.

Tito menyampaikan dirinya selaku purnawirawan Polri sangat menjunjung tinggi sosok Hoegeng. Menurutnya, sosok panutan Hoegeng juga tergambar dalam istrinya yakni Eyang Meri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199432//putra_pasangan_jenderal_hoegeng_iman_santoso_dan_meriyati_roeslani-mHfa_large.jpg
Putra Jenderal Hoegeng Ungkap Kondisi Eyang Meri Sebelum Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199413//aditya_soetanto_putra_hoegeng-2GJn_large.jpg
Istri Jenderal Hoegeng Akan Dimakamkan di Giritama Parung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199391//kapolri_berduka-4H5f_large.jpg
Kapolri: Polri Berduka dan Kehilangan Eyang Meri, Sosok Inspirasi Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199379//jenazah_istri_jenderal_hoegeng_tiba_di_rumah_duka_di_depok-Wnau_large.jpg
Jenazah Istri Jenderal Hoegeng Tiba di Rumah Duka di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199356//istri_jenderal_hoegeng_meriyati_meninggal_dunia-mQxC_large.jpg
Istri Jenderal Hoegeng Meninggal, Polri Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199343//hoegeng-USnT_large.jpg
Istri Jenderal Hoegeng Dimakamkan di Bogor Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement