Mendagri Melayat ke Rumah Duka Meriyati Hoegeng, Kenang Almarhumah sebagai Panutan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya istri Kapolri kelima Hoegeng Iman Santoso yakni Meriyati Roeslani Hoegeng, Selasa (3/2/2026).

1. Mendagri Melayat

Mendagri mendatangi rumah duka tempat Meriyati disemayamkan di Perumahan Pesona Kahayangan, Kota Depok. Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Tito Karnavian tiba pada pukul 18.40 WIB. Tito didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus dan sejumlah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri.

Tito langsung masuk ke rumah duka dan menyapa keluarga yang telah berada di dalam rumah. Selama sekitar lima menit, Tito kemudian terlihat keluar.

"Baru saja sebenarnya tiba dari Aceh dalam kaitan dengan penanganan bencana. Tapi begitu mendengar kabar, begitu mendarat tadi, kita langsung berdua ke sini, ke rumah duka. Tadinya mau ke Rumah Sakit Kramat Jati, tapi sudah jenazah dibawa ke sini," ungkap Tito kepada wartawan di rumah duka.

Tito menyampaikan dirinya selaku purnawirawan Polri sangat menjunjung tinggi sosok Hoegeng. Menurutnya, sosok panutan Hoegeng juga tergambar dalam istrinya yakni Eyang Meri.