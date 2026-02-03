Jenazah Istri Jenderal Hoegeng Tiba di Rumah Duka di Depok

Jenazah Istri Jenderal Hoegeng Tiba di Rumah Duka di Depok (Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani Hoegeng, meninggal dunia pada usia 100 tahun pada Selasa (3/2/2026). Jenazah Eyang Meri langsung diantarkan ke tempat persemayaman rumah duka di Perumahan Pesona Khayangan, Kota Depok, Jawa Barat.

1. Tiba di Rumah Duka

Berdasarkan pantauan di lokasi, jenazah Eyang Meri tiba pukul 16.13 WIB. Jenazah diantarkan langsung menggunakan mobil jenazah dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Rombongan mobil jenazah itu terlihat diikuti rombongan keluarga. Setelah tiba, jenazah langsung diturunkan untuk disemayankan di rumah duka.

Terlihat, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal, Kapolres Metro Depok Kombes Abdul Waras dan sejumlah pejabat kepolisian mengangkat keranda jenazah. Lantunan tahlil mengiringi jenazah saat masuk rumah duka.

Proses itu terlihat berlangsung haru. Beberapa pihak keluarga yang ikut dalam iring-iringan mobil jenazah tak kuasa menahan tangis.

Sementara ucapan belasungkawa turut datang dari sejumlah pejabat Polri. Belasungkawa datang melalui kiriman karangan bunga.

Salah satunya datang dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sigit terlihat mengirimkan karangan bunga ke rumah duka tempat jenazah Meriyati akan disemayamkan di Perumahan Pesona Kayangan, Kota Depok.