Istri Jenderal Hoegeng Meninggal, Polri Berduka

JAKARTA - Mabes Polri menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri, istri dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso.

1. Polri Berduka

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Isir mengungkapkan, pihaknya turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya istri salah satu sosok berjasa di Korps Bhayangkara.

"Kami keluarga besar Polri turut berbelasungkawa yang mendalam," kata Johnny saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (3/2/2026).

Istri almarhum mantan Kapolri Jenderal (Purnl Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani Hoegeng meninggal dunia di usia 100 tahun.

Jenazah Eyang Meri akan dibawa ke rumah duka di Pesona Khayangan Estate DG-DH 1 Rt 003/028, Mekarjaya, Depok, Jawa Barat.

Rencananya, jenazah Eyang Meri akan dimakamkan di Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giritama, Tonjong, Bogor, Jawa Barat yang juga merupakan makam Jenderal Hoegeng.

(Erha Aprili Ramadhoni)