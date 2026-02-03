Pandji Pragiwaksono Diperiksa Sebagai Saksi di Kasus Penghinaan Adat Toraja

JAKARTA – Komika Pandji Pragiwaksono diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas laporan dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat Toraja.

Kasubdit I Dit Tipid Siber Bareskrim Polri Kombes Rizki mengungkapkan Pandji Pragiwaksono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Betul (sebagai saksi),” kata Rizki di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Rizki membenarkan Dit Siber Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Pandji terkait laporan soal konten yang menyinggung masyarakat Toraja.

“Betul, (Pandji diperiksa) terkait laporan tentang adat Toraja,” ujar Rizki.