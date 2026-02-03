Mens Rea Bikin Heboh, Pandji Pragiwaksono Merasa Terintimidasi?

JAKARTA - Materi stand up Comedy Pandji Pragiwaksono bertajuk "Mens Rea" membuat heboh karena menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Sejumlah elemen masyarakat pun melaporkan hal itu ke kepolisian.

Mengenai narasi kontra, Pandji memastikan dirinya tidak merasa terintimidasi. Ia mengakui telah mengetahui konsekuensi materi itu apalagi setelah dirilis ke Netflix.

"Tidak ada (intimidasi). Tidak ada (tekanan)," kata Pandji di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026).

Pernyataan kontra yang menyatakan materi itu bukan kritik melainkan menghina. Pandji memastikan dalam mens rea tak ada satupun niat melakukan penghinaan ataupun merendahkan seseorang.

"Enggak sih saya rasa perlu dialog biar sama sama jelas duduk perkaranya karena tidak ada penghinaan. Yang dikatakan menghina tidak merasa terhina. Jadi yang mengatakan itu kan orang yang tak berkaitan jadi itu aja saya enggak merasa menghina. Yang disebut dihina enggak merasa terhina, jadi enggak ada basis gitu terhadap dugaan itu," ucap Pandji.

Sebelumnya, polisi masih menyelidiki laporan terhadap Pandji Pragiwaksono terkait Mens Rea. Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah menerima 6 laporan terhadap Pandji tersebut.

“Lebih kurang 6 laporan (masuk),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).



(Erha Aprili Ramadhoni)