Polri Terbang ke Negara Persembunyian Riza Chalid, Dikabarkan Segera Ditangkap!

JAKARTA - Anggota Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri terbang ke suatu negara yang ditempati oleh bos minyak Mohammad Riza Chalid usai resmi menjadi buronan Interpol terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widyatmoko mengungkapkan, kepolisian sudah berangkat ke negara tersebut. Namun sayangnya, Ia tak membeberkan dimana keberadaan Riza Chalid.

"Untuk subjek red notice atas nama MRC kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada dimana. Tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut," kata Untung kepada awak media, Senin (2/2/2026).



Namun Untung hanya memastikan, Red Notice Riza Chalid sudah resmi disebarkan ke 196 negara. Menurutnya, jika yang bersangkutan melintas di salah lokasi maka keberadaannya bakal terdeteksi.

"Untuk Red Notice disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan di 196 member country," pungkasnya.