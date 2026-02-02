Polri Beberkan Alasan Sulit Tangkap Riza Chalid

JAKARTA – Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri membeberkan sejumlah tantangan dalam upaya penangkapan bos minyak Mohammad Riza Chalid, buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina.

Kabag Jatiner Sekretariat NCB Hubinter Polri, Kombes Ricky Purnama mengungkapkan, bahwa proses pemulangan tersangka yang menjadi buronan internasional tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Menurutnya, terdapat perbedaan struktur organisasi aparat penegak hukum, aturan hukum, hingga sistem politik antara Indonesia dan negara tempat buronan tersebut berada.

Oleh karena itu, kata Ricky, diperlukan penyesuaian teknis dalam setiap upaya pemulangan buronan dari negara tempat pelarian.

“Karena ada beberapa dinamika yang harus kita sesuaikan. Ada perbedaan sistem hukum, ada perbedaan sistem politik, ada perbedaan struktur organisasi penegak hukum, dan lain sebagainya,” kata Ricky kepada awak media, Senin (2/2/2026).