HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Buru Buron Riza Chalid, Pakar: Negara Tak Boleh Kalah

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |22:31 WIB
Kejagung Buru Buron Riza Chalid, Pakar: Negara Tak Boleh Kalah
Riza Chalid (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih memburu tersangka kasus tata kelola minyak mentah Riza Chalid. Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, pun menegaskan negara tidak boleh kalah dari buron kasus korupsi.

Pihaknya berharap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dapat membantu pemulangan Riza Chalid. Meski pemerintah telah menerbitkan Red Notice melalui Interpol untuk meminta bantuan berbagai negara, namun Riza Chalid masih belum berhasil diamankan.

“Negara tidak boleh kalah dari Riza Chalid. Negara tidak boleh kalah dalam kasus ini,” ujar Hibnu, dikutip Sabtu (7/3/2026).

Ia menilai, pemulangan Riza Chalid ke Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. “Karena orang ini kan tanda petiknya The Big-nya. Jika ketemu, mungkin ia akan bisa memberikan informasi yang lain (orang yang terlibat),” katanya.

Ia menilai kasus yang terungkap sejauh ini kemungkinan baru menyentuh bagian kecil dari persoalan yang lebih besar. Sementara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar diduga belum terungkap.

Halaman:
1 2 3
      
