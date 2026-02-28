Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Banding atas Vonis Anak Riza Chalid Cs di Kasus Minyak Mentah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |15:36 WIB
Kejagung Banding atas Vonis Anak Riza Chalid Cs di Kasus Minyak Mentah
Kerry Adrianto (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas putusan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang melibatkan terdakwa sekaligus Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (PT OTM), Muhamad Kerry Adrianto Riza dan kawan-kawan.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, menjelaskan upaya pengajuan banding tersebut telah dilayangkan pada Jumat 27 Februari 2026 lalu. “Kita mengapresiasi dan menghormati putusan Pengadilan Tipikor yang telah memutus perkara ini dan terbukti. Namun demikian, per hari Jumat kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) telah mengajukan upaya hukum banding,” kata Anang, Sabtu (28/2/2026).

Meski demikian, ia belum bisa mengungkapkan alasan pengajuan banding ini. "Alasan banding akan kami tuangkan dalam memori banding," ujarnya.

Sebelumnya, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, divonis 15 tahun penjara. Kerry dinilai bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga.

"Menyatakan terdakwa Muhamad Kerry Adrianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji, membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 27 Februari 2026 dini hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204005/sidang_korupsi-ohpE_large.jpg
Eks Dirut PPN Divonis 9 Tahun Penjara, Koruptor Migas Tumbang di Tangan Kejaksaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203996/korupsi_minyak_mentah-nkeG_large.jpg
Dissenting Opinion, Hakim Mulyono Sebut Kerry Cs Tidak Bersalah di Kasus Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203960/korupsi_minyak_mentah-DoXa_large.jpg
Dua Terdakwa Kasus Minyak Mentah Divonis 13 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203949/kerry_adrianto-2HfO_large.jpg
Divonis 15 Tahun Bui, Anak Buron Riza Chalid Banding: Saya Bingung dengan Putusannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203942/korupsi_minyak_mentah-6tSA_large.jpg
3 Eks Bos Pertamina Divonis 9-10 Tahun Penjara di Kasus Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203940/kerry-nEiW_large.jpg
Anak Riza Chalid Divonis 15 Tahun Penjara Terkait Korupsi Minyak Mentah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement