Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Dirut PPN Divonis 9 Tahun Penjara, Koruptor Migas Tumbang di Tangan Kejaksaan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |11:44 WIB
Eks Dirut PPN Divonis 9 Tahun Penjara, Koruptor Migas Tumbang di Tangan Kejaksaan!
Sidang korupsi minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva Siahaan (RS) dengan hukuman 9 tahun penjara. Hukuman yang dijatuhkan menandakan dominasi para “pemain” di sektor migas tumbang satu per satu.

Selain Riva, dua petinggi PPN lainnya, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations juga dijatuhi hukuman 9 hingga 10 tahun penjara serta denda Rp1 miliar. Kerry Adrianto, anak dari buron Riza Chalid, juga tak luput dari hukuman, ia dijatuhi vonis lebih berat yakni 15 tahun penjara. 

Kerry disebut terbukti terlibat aktif dalam skandal yang merugikan keuangan negara hingga Rp9,4 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terungkapnya kasus tersebut hingga vonis tak luput dari pengawalan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad, kinerja Kejagung layak diapresiasi. Sektor minyak, menurut Suparji, area vital yang selama ini memiliki banyak "ruang gelap" dan sulit terdeteksi.

"Apresiasi harus diberikan untuk Kejaksaan Agung. Di masa sebelumnya, pengungkapan korupsi sektor minyak tidak semasif dan sesignifikan sekarang. Ketegasan ini membuat tata kelola minyak Indonesia berpotensi menjadi jauh lebih baik," katanya, dikutip Jumat (27/2/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203996/korupsi_minyak_mentah-nkeG_large.jpg
Dissenting Opinion, Hakim Mulyono Sebut Kerry Cs Tidak Bersalah di Kasus Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203960/korupsi_minyak_mentah-DoXa_large.jpg
Dua Terdakwa Kasus Minyak Mentah Divonis 13 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203949/kerry_adrianto-2HfO_large.jpg
Divonis 15 Tahun Bui, Anak Buron Riza Chalid Banding: Saya Bingung dengan Putusannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203942/korupsi_minyak_mentah-6tSA_large.jpg
3 Eks Bos Pertamina Divonis 9-10 Tahun Penjara di Kasus Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203940/kerry-nEiW_large.jpg
Anak Riza Chalid Divonis 15 Tahun Penjara Terkait Korupsi Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202871/kerry-4D2F_large.jpg
Kerry Riza Dituntut 18 Tahun Bui, Kuasa Hukum: Isi Tuntutan Kembar Identik dengan Dakwaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement