Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Pledoi, Terdakwa Riva Siahaan Minta Keadilan hingga Cerita Rumahnya Digeledah Aparat

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |17:35 WIB
Sidang Pledoi, Terdakwa Riva Siahaan Minta Keadilan hingga Cerita Rumahnya Digeledah Aparat
Sidang Pledoi Terdakwa Riva Siahaan/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan membacakan pleidoi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola produk kilang minyak mentah pada PT Pertamina subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Riva menegaskan, bahwa seluruh kebijakan yang diambilnya adalah bagian dari tugas pokok dan fungsinya sebagai direktur utama demi kepentingan perusahaan dan negara.

“Saya berdiri di hadapan Yang Mulia bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk memohon keadilan yang seadil-adilnya di dalam menilai perkara ini berdasarkan fakta persidangan yang ada, bukan berdasarkan narasi yang lebih dahulu dibangun di luar fakta persidangan,” ujarnya dikutip, Jumat (20/2/2026).

Riva memohon agar Majelis Hakim membebaskannya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan (onstslag van alle rechtsvervolging).


Dalam kesempatan itu, dia juga menceritakan detik-detik penggeledahan rumahnya yang terjadi pada dini hari. Ia menganalogikan kejadian tersebut sebagai dini hari yang kelam.

"Hidup saya dan keluarga terkasih berubah secara drastis ketika pada dini hari tanggal 9 Desember 2024 pukul 03.30, dini hari yang kelam tersebut," kata Riva.

Menurutnya, penggeledahan itu tanpa ada alasan dan pemeriksaan hukum terlebih dahulu. Secara tiba-tiba, sembilan orang petugas memasuki rumahnya. 

Saat itu istrinya yang tengah tertidur terpaksa bangun dan keluar dari kamar. Petugas yang bersiap kemudian menggeledah kamarnya dan kamar anak-anaknya. 

Saat itu, terdapat petugas yang menanyakan di mana ruang kerjanya. Riva Siahaan yang memang tidak memiliki ruang kerja pun tidak bisa menunjukkan ruangan yang dimaksud. 

"Saat saya mengatakan tidak memiliki karena memang secara fakta saya selalu berbagi tempat bekerja di ruang keluarga dengan putri dan putra saya," pungkasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202653//kerry_adrianto-KPOx_large.jpg
Dituntut 18 Tahun Bui, Anak Riza Chalid Singgung Pesan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202618//kerry-gZey_large.jpg
Pleidoi Anak Riza Chalid Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Mengulang Surat Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201684//kpk-bqCL_large.jpg
Febri Diansyah Soroti Tuntutan 18 Tahun Penjara untuk Anak Riza Chalid, Kerry Adrianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201517//korupsi_pertamina-3jUT_large.jpg
Anak Buah Kerry Dituntut 16 Tahun Bui dan Uang Pengganti Triliun Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201516//korupsi_minyak_mentah-IYgL_large.jpg
Dituntut 18 Tahun Bui, Anak Riza Chalid Minta Keadilan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201508//riza_chalid-vqSN_large.jpg
Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara di Kasus Minyak Mentah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement