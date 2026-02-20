Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pleidoi Anak Riza Chalid Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Mengulang Surat Dakwaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |10:28 WIB
Pleidoi Anak Riza Chalid Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Mengulang Surat Dakwaan
Kerry Adrianto (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Kerry Adrianto Riza, menyatakan tuntutan jaksa terhadap dirinya hanya mengulang konstruksi awal penyidikan dan narasi dalam surat dakwaan.

Hal itu disampaikan Kerry saat membacakan pleidoi dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/2/2026).

“Apabila dicermati secara objektif, tuntutan tersebut pada dasarnya hanya mengulang konstruksi awal penyidikan dan narasi dakwaan tanpa secara substansial merespons fakta-fakta yang terungkap selama kurang lebih empat bulan persidangan. Seolah-olah pemeriksaan saksi dan ahli dari Oktober 2025 hingga Februari 2026 tidak pernah terjadi,” kata Kerry.

Kerry juga menyinggung besaran tuntutan yang dijatuhkan kepada dirinya, yakni 18 tahun penjara dengan dalil kerugian perekonomian negara sebesar Rp13,4 triliun.

“Tuntutan yang sangat berat, baik dari sisi lamanya pidana maupun besarnya angka yang dilekatkan kepada saya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201517/korupsi_pertamina-3jUT_large.jpg
Anak Buah Kerry Dituntut 16 Tahun Bui dan Uang Pengganti Triliun Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201516/korupsi_minyak_mentah-IYgL_large.jpg
Dituntut 18 Tahun Bui, Anak Riza Chalid Minta Keadilan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201508/riza_chalid-vqSN_large.jpg
Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara di Kasus Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201502/korupsi_minyak_mentah-cBKO_large.jpg
3 Terdakwa Kasus Minyak Mentah Dituntut 14 Tahun Bui hingga Uang Pengganti Rp5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201448/korupsi_pertamina-oez1_large.jpg
Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199539/sidang_tata_kelola_minyak-ZtmY_large.jpg
Rhenald Kasali Khawatir Kasus Tata Kelola Minyak Bikin Anak Muda Takut Bisnis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement