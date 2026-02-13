Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara di Kasus Minyak Mentah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |23:55 WIB
Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara di Kasus Minyak Mentah
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara di kasus minyak mentah (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina. 

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kerry Adrianto Riza oleh karena itu selama 18 tahun," kata jaksa saat membacakan nota tuntutan.

Selain pidana penjara, jaksa menuntut Kerry membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp13.405.420.003.854 (Rp13,4 triliun).

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.405.420.003.854 dengan rincian sebesar Rp2.905.420.003.854 atas kerugian keuangan negara dan Rp10,5 triliun atas kerugian perekonomian negara," ujar jaksa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201502/korupsi_minyak_mentah-cBKO_large.jpg
3 Terdakwa Kasus Minyak Mentah Dituntut 14 Tahun Bui hingga Uang Pengganti Rp5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201448/korupsi_pertamina-oez1_large.jpg
Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199539/sidang_tata_kelola_minyak-ZtmY_large.jpg
Rhenald Kasali Khawatir Kasus Tata Kelola Minyak Bikin Anak Muda Takut Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197799/ahok_tiba_di_tipikor-V8Am_large.jpg
Tiba di Tipikor, Ahok: Kita Sampaikan Apa Adanya Terkait Kasus Anak Riza Chalid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197782/ahok-T3Uq_large.jpg
Ahok Bakal Jadi Saksi di Sidang Anak Riza Chalid Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3196999/ahok-8CZD_large.jpg
Ahok Bakal Jadi Saksi di Sidang Korupsi Minyak Mentah Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement