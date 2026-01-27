Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Tipikor, Ahok: Kita Sampaikan Apa Adanya Terkait Kasus Anak Riza Chalid

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |11:03 WIB
Tiba di Tipikor, Ahok: Kita Sampaikan Apa Adanya Terkait Kasus Anak Riza Chalid
Ahok tiba di Pengadilan Tipikor (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Eks Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Kedatangannya guna menjadi saksi dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. 

Ahok mengaku tidak ada persiapan khusus menjelang kesaksiannya. “Ya kan sama kayak kita sampaikan apa adanya,” kata Ahok.

Ia mengaku tidak membawa dokumen fisik. Seluruh data yang dinilai dibutuhkan tersimpan di telepon genggamnya. “Di Google Drive,” ujarnya.

Sebelumnya, persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa anak Riza Chalid, Kerry Adrianto dkk kembali berlanjut hari ini. Jaksa penuntut umum menghadirkan Ahok, sebagai saksi.

(Arief Setyadi )

      
