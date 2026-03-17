Israel Klaim Tewaskan Kepala Keamanan Iran, Ali Larijani

JAKARTA – Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pada Selasa (17/3/2026) bahwa Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, telah tewas dalam serangan Israel.

Iran belum memberikan komentar mengenai laporan tersebut. Media pemerintah sebelumnya menyebutkan bahwa pesan dari Larijani akan segera dipublikasikan.

Larijani adalah salah satu target serangan yang dilakukan militer Israel tadi malam di seluruh Iran, kata pejabat Israel kepada Reuters.

Jika kematiannya dikonfirmasi, ia akan menjadi pejabat Iran paling senior yang tewas setelah Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, yang meninggal pada hari pertama perang.

Pada Jumat (13/3/2026), Larijani secara terbuka menghadiri demonstrasi massal di Teheran bersama pejabat tinggi lainnya, dan menolak serangan terbaru Israel–Amerika Serikat (AS) terhadap ibu kota sebagai tindakan "karena keputusasaan."