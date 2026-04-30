Penasihat Militer: Iran Punya Banyak Cara Patahkan Blokade AS, Termasuk Konfrontasi

JAKARTA – Penasihat militer utama Pemimpin Tertinggi Iran menyatakan bahwa blokade Amerika Serikat (AS) terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran "akan gagal". Ia memperingatkan bahwa Teheran dapat memilih jalur konfrontasi jika blokade tersebut terus berlanjut.

Dalam pernyataan yang disiarkan pada Kamis (30/4/2026) pagi di televisi pemerintah, Mohsen Rezaei menegaskan bahwa Iran memiliki banyak cara untuk melewati blokade tersebut dan menekankan bahwa upaya untuk memberlakukannya tidak akan berhasil. Ia menambahkan, jika tekanan ini tidak berhenti, Iran mungkin akan menggunakan konfrontasi fisik untuk mematahkannya.

Dilansir dari TRT, Rezaei juga menguraikan kemungkinan skenario jika terjadi perang kembali. Ia memprediksi bahwa konflik kemungkinan besar akan berfokus pada daerah pesisir selatan, meluas ke arah Isfahan, serta melibatkan beberapa aktivitas militer di bagian barat negara tersebut. Ia turut memperingatkan bahwa konflik semacam itu dapat mencakup aksi pengeboman dan pembunuhan di Teheran.

Sebelumnya, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan negara-negara regional lainnya yang menampung aset militer AS.

Rangkaian pengeboman AS-Israel tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 3.300 orang sebelum Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata selama dua minggu pada 8 April, yang dimediasi oleh Pakistan.

Meskipun awalnya dijadwalkan berakhir pada 22 April, Presiden AS Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu pada 21 April. Keputusan ini diambil atas permintaan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir.

(Rahman Asmardika)

