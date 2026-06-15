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Prabowo: Indonesia dan Jerman Sepakat Konflik Harus Diselesaikan Lewat Perundingan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |14:02 WIB
Prabowo: Indonesia dan Jerman Sepakat Konflik Harus Diselesaikan Lewat Perundingan
Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan, bahwa Indonesia dan Jerman sepakat seluruh konflik harus diselesaikan melalui jalur perundingan. Keduanya juga berkomitmen untuk terus mendukung perdamaian dan stabilitas global.

"Presiden Steinmeier dan saya juga sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan. Kami bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian serta stabilitas global," ujar Prabowo dalam pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Prabowo mengatakan, kunjungan kenegaraan Presiden Steinmeier memiliki arti penting bagi Indonesia karena mencerminkan eratnya hubungan bilateral kedua negara.

"Kunjungan ini juga merupakan momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh ketidakpastian. Penguatan dan keberlanjutan kemitraan Indonesia dan Jerman tentunya menjadi prioritas," katanya.

Menurut Prabowo, kunjungan tersebut sekaligus menjadi awal peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman yang akan diperingati pada 2027 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

 

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