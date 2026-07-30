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Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Dijebloskan ke Penjara, Pakai Rompi Oranye dan Diborgol!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |09:21 WIB
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Dijebloskan ke Penjara, Pakai Rompi Oranye dan Diborgol!
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Dijebloskan ke Penjara/Okezone
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JAKARTA - Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dengan mengenakan rompi oranye pada Kamis (30/7/2026).

Artinya, Anom kini menjadi tahanan KPK. Ia terlihat keluar dari kantor Lembaga Antirasuah sekira pukul 08.31 WIB.

Pantauan Okezone, Anom mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol bersama tiga orang lainnya, yakni Setya Budi Dias Oktavianto, Lilik Budi Suprianto, dan Mohamad Haris.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf ke warga Kabupaten Pemalang. "Kita minta maaf semua," ujar Anom.

Anom juga membantah adanya jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.  "Nggak ada," ujarnya.

Sebagai informasi, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya.

 

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