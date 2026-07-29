Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Ternyata Ditangkap di Jakarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Anom ternyata ditangkap di Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Anom merupakan satu dari lima orang yang diamankan di Jakarta dalam operasi tersebut.

"Salah satu yang diamankan di Jakarta adalah Bupati Pemalang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (29/7/2026).

Budi menjelaskan, setelah diamankan, Anom langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Hingga kini, Anom masih menjalani pemeriksaan intensif bersama empat orang lain yang turut ditangkap di Jakarta.

"Tadi malam sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan intensif," imbuh Budi.

Sementara itu, tujuh orang lainnya yang turut diamankan akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas enam orang dari Pemalang dan satu orang dari Purworejo.

"Tujuh orang lainnya, enam dari Pemalang dan 1 dari Purworejo kemungkinan siang ini sampai dengan sore, gitu ya, akan tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tutup Budi.