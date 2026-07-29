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Wabah Berakhir, Uganda Resmi Nyatakan Bebas Ebola

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |03:05 WIB
Wabah Berakhir, Uganda Resmi Nyatakan Bebas Ebola
Ilustrasi.
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JAKARTA - Uganda telah menyatakan berakhirnya wabah Ebola, dengan mengatakan negara tersebut bebas Ebola.

"Kementerian Kesehatan dengan senang hati mengumumkan bahwa Uganda secara resmi telah menyatakan berakhirnya wabah Penyakit Ebola 2026. Uganda bebas Ebola," kata Menteri Kesehatan Chris Baryomunsi kepada wartawan di ibu kota Kampala pada Selasa (28/7/2026).

Deklarasi tersebut disampaikan setelah periode pemantauan wajib selama 42 hari berakhir, menyusul pemulangan pasien Ebola terakhir. Para pejabat kesehatan mengatakan tidak ada kasus baru yang dilaporkan sejak Juni, ketika kasus terakhir dipulangkan dari fasilitas karantina, demikian dilansir TRT.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah Ebola di Uganda sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional pada bulan Mei.

Wabah penyakit hemoragik virus ini, yang berasal dari bagian timur Republik Demokratik Kongo, menginfeksi 20 orang dan menewaskan dua orang.

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Topik Artikel :
wabah ebola Ebola Uganda
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