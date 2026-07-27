Penyebaran Sangat Cepat, Wabah Ebola di RD Kongo Catat 3.200 Kasus dan 1.405 Kematian

Wabah Ebola di RD Kongo memiliki tingkat kematian hampir 50 persen.

KINSHASA - Jumlah kasus Ebola yang dikonfirmasi di Republik Demokratik Kongo telah meningkat menjadi 3.200, termasuk 1.405 kematian, menurut data pemerintah pada Minggu (26/7/2026). Infeksi Ebola sejauh ini tercatat di lima dari 26 provinsi di negara tersebut, dengan Provinsi Ituri di timur laut diidentifikasi sebagai pusat wabah tersebut.

Wabah ini telah bertambah hampir 1.000 kasus terkonfirmasi hanya dalam 10 hari, menyoroti percepatan penyebaran virus meskipun upaya penanganan terus dilakukan.

Otoritas kesehatan mengatakan epidemi ini sekarang memengaruhi lima provinsi timur, di mana konflik bersenjata, pengungsian penduduk, dan akses terbatas ke layanan kesehatan telah mempersulit respons.

Wabah Strain Bundibugyo

Dilansir Gulf News, wabah saat ini disebabkan oleh strain Bundibugyo dari virus Ebola, spesies yang kurang umum dan saat ini belum memiliki vaksin atau pengobatan khusus yang disetujui.

Hal itu membuat upaya pengendalian jauh lebih sulit dibandingkan wabah sebelumnya yang disebabkan oleh strain Zaire, yang vaksinnya sudah tersedia.

Wabah tersebut dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan global awal tahun ini karena infeksi menyebar dengan cepat di Kongo timur dan meluas ke negara tetangga, Uganda.

Para pejabat kesehatan telah memperingatkan bahwa banyak infeksi baru muncul di luar rantai penularan yang diketahui, menunjukkan bahwa virus tersebut beredar tanpa terdeteksi di beberapa komunitas.